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05 серпня 2020, середа, 11:30 8
Економіка 2020-08-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль до гривні почав дорожчати

Рубль до гривні почав дорожчати

Анна Рудык
курс рубля, руб грн, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У середу, 5 серпня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля зріс на 2 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля у вівторок, 4 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу знизився порівняно з вівторком на 1 копійку і становить 3,91 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в Києві за станом на 5 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,35 3,90
Максимальний 3,72 5,00
мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 серпня на 3,36 коп. до 27,8941 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

Раніше експерти розповіли,  яким буде курс долара в серпні.

Також Національний банк  знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH / USD.

Крім того, в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що  в 2021 році середній курс долара  буде на рівні 29,1 грн / $.

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