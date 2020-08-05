Рубль до гривні почав дорожчати

У середу, 5 серпня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля зріс на 2 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів , 4 серпня . зріс на 2 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля у вівторок

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу знизився порівняно з вівторком на 1 копійку і становить 3,91 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в Києві за станом на 5 серпня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,35 3,90 Максимальний 3,72 5,00 мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 серпня на 3,36 коп. до 27,8941 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

Раніше експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH / USD.

Крім того, в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн / $.