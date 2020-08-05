Офіційний курс валют на 5 серпня: гривня трохи просіла

В той час, як фінансисти зробили прогноз курсу валют на серпень, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 коп. Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD , що встановлюється ним на 5 серпня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2249 1 долар США 27,8225 1 швейцарський франк 30,4104 10 ієн 2,6229 10 російських рублів 3,7695 1 євро 32,7234

Раніше Українські Новини повідомляли, долар в обмінних пунктах київських банків станом на 3 серпня підвищився порівняно з 31 липня на 3,30 коп. до 27,8132 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 27,5152 UAH/USD.

Також в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн/$.

Також економісти повідомляють, що можлива девальвація національної валюти , а долар може перевалити за 30 гривень. Безготівковий курс долара підріс 31 липня на 3 копійки, і міжбанк закрився в рамках 27,71-27,73 грн/$. Крім того, на 1-2 копійки підвелася вартість готівкового долара на продажу в обмінниках - до 27,75-27,86 грн/$. А ціна викупу залишилася старою - 27,45-27,60 грн/$.