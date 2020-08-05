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05 серпня 2020, середа, 05:15 8
Фінанси 2020-08-05T05:45:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют на 5 серпня: гривня трохи просіла

Офіційний курс валют на 5 серпня: гривня трохи просіла

Ирина Николенко
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Офіційний курс валют на 5 серпня
Офіційний курс валют на 5 серпня

В той час, як фінансисти зробили прогноз курсу валют на серпень, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD, що встановлюється ним на 5 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2249
1 долар США 27,8225
1 швейцарський франк 30,4104
10 ієн 2,6229
10 російських рублів 3,7695
1 євро 32,7234

Раніше Українські Новини повідомляли, долар в обмінних пунктах київських банків станом на 3 серпня підвищився порівняно з 31 липня на 3,30 коп. до 27,8132 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 27,5152 UAH/USD.

Також в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн/$.

Також економісти повідомляють, що можлива девальвація національної валюти , а долар може перевалити за 30 гривень. Безготівковий курс долара підріс 31 липня на 3 копійки, і міжбанк закрився в рамках 27,71-27,73 грн/$. Крім того, на 1-2 копійки підвелася вартість готівкового долара на продажу в обмінниках - до 27,75-27,86 грн/$. А ціна викупу залишилася старою - 27,45-27,60 грн/$.

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