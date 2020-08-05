Офіційний курс валют на 5 серпня: гривня трохи просіла

В той час, як фінансисти зробили прогноз курсу валют на серпень, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 коп. до 27,8225 UAH\/USD, що встановлюється ним на 5 серпня. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH \/ USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2249 1 долар США 27,8225 1 швейцарський франк 30,4104 10 ієн 2,6229 10 російських рублів 3,7695 1 євро 32,7234 Раніше Українські Новини повідомляли, долар в обмінних пунктах київських банків станом на 3 серпня підвищився порівняно з 31 липня на 3,30 коп. до 27,8132 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 27,5152 UAH\/USD. Також в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн\/$. Також економісти повідомляють, що можлива девальвація національної валюти , а долар може перевалити за 30 гривень. Безготівковий курс долара підріс 31 липня на 3 копійки, і міжбанк закрився в рамках 27,71-27,73 грн\/$. Крім того, на 1-2 копійки підвелася вартість готівкового долара на продажу в обмінниках - до 27,75-27,86 грн\/$. А ціна викупу залишилася старою - 27,45-27,60 грн\/$.