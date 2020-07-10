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10 липня 2020, пʼятниця, 06:00 9
Туризм 2020-07-10T07:15:02+03:00
Українські Новини
Відпустка 2020: скільки коштує відпочинок в Карпатах на озері Молодості

Відпустка 2020: скільки коштує відпочинок в Карпатах на озері Молодості

Ирина Николенко
Буковель, відпочинок в Карпатах, відпочинок, Внутрішній туризм, Відпустка 2020, тури в Карпати
Відпустка в Карпатах 2020. Фото: karpaty-ua.org.ua
Відпустка в Карпатах 2020. Фото: karpaty-ua.org.ua

В Україні в розпал ісезон відпусток, а сокільки більшість світових курортів в цьому році не доступні, українці все частіше вибирають для відпочинку узбережжя Чорного моря, а також кристально чисті озера Чернігівщини, які нічим не поступаються морському відпочинку. Ще одним популярним напрямком є Карпати, зокрема озеро Молодості в Буковелі, передають Українські Новини.

Озеро Молодості

На популярному туристичному об'єкті Карпат – Буковель влітку найбільше приваблює туристів штучне озеро Молодості з кришталево чистою водою. Глибина водойми сягає 8 метрів, ширина – 140 метрів.

Відпочивальники кажуть, що після купання в озері, відновлюються сили, тому його назвали озером Молодості.

Відпочинок 2020 в Карпатах. Фото: hotel-podgore.com.uaВідпочинок 2020 в Карпатах. Фото: hotel-podgore.com.ua

Розваги

Біля озера обладнано двокілометровий пляж, розвинена інфраструктура. Відпочивальникам надають в оренду шезлонги і парасольки. Серед розваг туристам пропонують прокат катамаранів, водних лиж, гідроциклів. Також є можливість зануритися з аквалангом.

Відпочинок у Буковелі. Фото: blitz.if.uaВідпочинок в Буковелі. Фото: blitz.if.ua

Вартість проживання

Вартість проживання в бюджетному номері у середньому коштує від 1480 гривень з двох людей за 3 дні і 2 ночі. У номері серед зручностей: ванна кімната, засоби гігієни, телевізор, шаф, білизна. Також пропонують сніданки, які коштують від 100 гривень з людини.

Вартість проживання в номерах покращеної категорії стартує від 3200 гривень за 3 дні і 2 ночі. Номер категорії "люкс" складається з двох кімнат, в яких може розміститися 4 людини. Серед зручностей у номері: ванна кімната, засоби гігієни, білизну, шафа, балкон, холодильник.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час літньої відпустки можна відвідати рожеве Лемурійське озеро в Херсонській області.

Також під час відпустки користуються популярністю дешевші морські курорти порівняно з одеськими.

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