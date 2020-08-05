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05 серпня 2020, середа, 11:00 6
Кабмін 2020-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Засідання Кабміну, Кабінет Міністрів, засідання уряду
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Сьогодні, 5 серпня, Кабінет Міністрів проведе засідання. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і планується до 15:00.

Воно пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді законопроєкт, яким передбачено встановити додаткове покарання за свідомо неправдиве повідомлення про мінування, підпал чи пошкодження будівлі критичної інфраструктури. Так, окрім позбавлення свободи на 8 років, передбачається знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Тим часом Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення замість натуральної допомоги встановити виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка" у 5 тис. гривень, а також відкривати рахунки у "ПриватБанку" із спеціальним режимом використання та видавати спеціальну соціальну карту.

Крім того, Кабмін схвалив макропоказники на 2020-2021 рік – у  2021 році прогнозується зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3%, а також збільшення експорту очікується на 2,9%.

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