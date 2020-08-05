У Польщі затримали шістьох українців за підпільне виготовлення сигарет

у той час, як в Україні контрабандисти підробляли цигарки світових брендів . В Польщі затримали вісім людей, серед яких шість українців, за підпільне виготовлення сигарет

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на польське видання Polskie Radio.

Дві підпільні фабрики виробництва сигарет викрили центральне слідче бюро поліції спільно з польськими митно-податковими органами під наглядом прокуратури.

Всього обшуки провели на чотирьох об'єктах і затримали вісім чоловіків у віці від 25 до 50 років, з них шість виявилися громадянами України.



У них вилучили повну виробничу лінію для виготовлення сигарет, 11 тонн тютюну і мільйон одиниць сигарет, напівфабрикати для виготовлення тютюнових виробів.

Затриманим висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням сигарет, нелегальним виробництвом тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованої торговою маркою. Всіх взяли під тимчасовий арешт.

Зазначається, що якби весь вилучений товар потрапив на польський ринок, то це завдало б шкоди державі на суму майже 17 млн злотих (понад 3,8 млн євро).



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