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05 серпня 2020, середа, 10:30 12
Суспільство 2020-08-05T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Польщі затримали шістьох українців за підпільне виготовлення сигарет

У Польщі затримали шістьох українців за підпільне виготовлення сигарет

Валерия Драгомирова
Контрабанда, Польща, Українці
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

В Польщі затримали вісім людей, серед яких шість українців, за підпільне виготовлення сигарет у той час, як в Україні контрабандисти підробляли цигарки світових брендів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на польське видання Polskie Radio.

Дві підпільні фабрики виробництва сигарет викрили центральне слідче бюро поліції спільно з польськими митно-податковими органами під наглядом прокуратури.

Всього обшуки провели на чотирьох об'єктах і затримали вісім чоловіків у віці від 25 до 50 років, з них шість виявилися громадянами України.


У них вилучили повну виробничу лінію для виготовлення сигарет, 11 тонн тютюну і мільйон одиниць сигарет, напівфабрикати для виготовлення тютюнових виробів.

Затриманим висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням сигарет, нелегальним виробництвом тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованої торговою маркою. Всіх взяли під тимчасовий арешт.

Зазначається, що якби весь вилучений товар потрапив на польський ринок, то це завдало б шкоди державі на суму майже 17 млн злотих (понад 3,8 млн євро).

Як повідомляли Українські Новини, Польща продовжила заборону на авіасполучення до 11 серпня.

Також  Польща надала додаткові дозволи для українських перевізників на 2020 рік

 

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