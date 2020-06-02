В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок

Служба безпеки України (СБУ) виявила злочинне угрупування, яке виготовляло підроблені сигарети та переправляло їх контрабандою до країн Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомило інтернет-видання Цензор.нет, посилаючись на прес-центр СБУ.

Зокрема, зловмисники виробляли сигарети під виглядом відомих світових брендів, а також підробляли продукцію Винниківської тютюнової фабрики.

Учасники угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області, далі переправляли його в Одеську та Дніпропетровську області, де на двох лініях виготовляли фальсифікат — щодня до 15 тис. пачок. Готовий товар перевозили на склади в Закарпатську область, після чого - контрабандою везли в країни ЄС.

В рамках слідчих дій правоохоронці виявили у 4 областях більше 1,5 млн пачок сигарет та майже 1,5 тонни готового до фасування тютюну. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.