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02 червня 2020, вівторок, 18:30 168
Силові структури 2020-06-02T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн па

В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок

Ірина Дорофейчук
СБУ, Цигарки, Тютюн, Служба безпеки України, фальсифікат

Служба безпеки України (СБУ) виявила злочинне угрупування, яке виготовляло підроблені сигарети та переправляло їх контрабандою до країн Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомило інтернет-видання Цензор.нет, посилаючись на прес-центр СБУ.

Зокрема, зловмисники виробляли сигарети під виглядом відомих світових брендів, а також підробляли продукцію Винниківської тютюнової фабрики.

Учасники угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області, далі переправляли його в Одеську та Дніпропетровську області, де на двох лініях виготовляли фальсифікат — щодня до 15 тис. пачок. Готовий товар перевозили на склади в Закарпатську область, після чого - контрабандою везли в країни ЄС.

В рамках слідчих дій правоохоронці виявили у 4 областях більше 1,5 млн пачок сигарет та майже 1,5 тонни готового до фасування тютюну. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

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