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28 липня 2020, вівторок, 22:48 6
Суспільство 2020-07-28T23:00:02+03:00
Українські Новини
Українські перевізники отримали додаткові дозволи від Румунії та Польщі

Українські перевізники отримали додаткові дозволи від Румунії та Польщі

Кира Молчанова
Румунія, Болгарія, Автомобільні перевезення, Перевізники
Межа. Фото: УП
Межа. Фото: УП

Румунія і Польща передали додаткові дозволи для українських перевізників на 2020 рік.

Про це сказано в повідомленні Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія, передають Українські Новини.

"Міністерство транспорту, інфраструктури і зв'язку Румунії передало 8 000 бланків додаткових дозволів для українських автоперевізників на 2020 рік, які найближчим часом будуть доступні для оформлення українським перевізникам у пунктах видачі дозволів. З 8 000 дозволів українські перевізники отримають 3 000 дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень і 5 000 дозволів для транзитних перевезень. Також, на сьогодні 4 711 додаткових дозволів Республіки Польща було доставлено в Посольство України у Варшаві, які найближчим часом будуть доставлені в Україну", — сказано в повідомленні.

З них універсальних дозволів Євро-3" — 2 817, універсальних дозволів "Євро-4" — 452 і універсальних дозволів Євро-5" — 1 442.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабінет Міністрів перевів у онлайн отримання бланка дозволу на міжнародні перевезення автотранспортом.

У Румунії продовжили дію надзвичайної ситуації, а після цього продовжили до 15 серпня заборону на в'їзд на територію країни іноземцям та українцям в тому числі.

Болгарія і Румунія синхронно продовжили режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу.

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