У Києві транспорт "застряг" біля метро "Лук'янівська": знайдено підозрілий предмет

У середу, 5 серпня, вранці у Києві біля станції метро "Лук'янівська" викликали поліцію через знайдений підозрілий предмет. Внаслідок чого затримується рух тролейбусів №28. Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

На місце викликали також співробітників Міністерства внутрішніх справ.

"Затримується рух тролейбусів №28 на ст. м "Лук'янівська" (вхід з боку вул. Іллєнко з причини знаходження підозрілого предмета біля входу). На місце викликана поліція Києва та МВС. Рух тролейбусів №28 здійснюється до Повітрофлотського шляхопроводу", - йдеться в повідомленні.

Наразі про будь-які зміни в роботі станції офіційно не повідомлялося, проте на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook повідомляється, що "Лук'янівська" вже закрита на вхід і вихід.

Подробиці з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, на столичній Оболоні місцеві жителі виявили залишену біля дерева рожеву валізу.

А також 23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибуховий пристрій в зазначеному місці не знаходили.