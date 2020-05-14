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  • З 16 травня в Греції відкриють понад 500 пляжів для відвідування
14 травня 2020, четвер, 17:30 7
Світ 2020-05-14T17:45:01+03:00
Українські Новини
З 16 травня в Греції відкриють понад 500 пляжів для відвідування

З 16 травня в Греції відкриють понад 500 пляжів для відвідування

Елизавета Кесельман
Греція, Коронавірус в Греції, послаблення карантинних заходів, відкриття пляжів
Греція. Фото: pixabay.com
Греція. Фото: pixabay.com

В Греції, де вже з липня відкривають туристичний сезон, заявили про відкриття пляжів для відвідування на тлі пандемії коронавірусу. Про це передає Ekathimerini.

Як повідомляє відомство, вже з 16 травня будуть відкриті 515 приватних і комунальних пляжів. Відповідне рішення прийняв Генеральний секретаріат цивільного захисту Греції. При цьому на пляжах будуть діяти певні обмеження в зв'язку з COVID-19.

"Дотримуючись рекомендацій спеціального консультативного комітету Міністерства охорони здоров'я по кризі коронавірусу, ці обмеження включають обмеження на 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі і відстань між парасольками від сонця не менше 4 метрів. Заклади громадського харчування на території пляжів можуть пропонувати тільки їжу на виніс, і їм заборонено приносити їжу і напої до парасольок клієнтів, а також продавати алкогольні напої", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що також забороняються всі спортивні заходи на території пляжів, а персоналу пляжів рекомендують носити маски.

Як повідомляли Українські Новини, в Європі можуть ввести авіаподорожі без великого багажу і в захисних масках.

Крім того, раніше в Іспанії відкрили для відвідування пляжі Барселони.

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