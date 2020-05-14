З 16 травня в Греції відкриють понад 500 пляжів для відвідування

В Греції, де вже з липня відкривають туристичний сезон, заявили про відкриття пляжів для відвідування на тлі пандемії коронавірусу. Про це передає Ekathimerini. Як повідомляє відомство, вже з 16 травня будуть відкриті 515 приватних і комунальних пляжів. Відповідне рішення прийняв Генеральний секретаріат цивільного захисту Греції. При цьому на пляжах будуть діяти певні обмеження в зв'язку з COVID-19. "Дотримуючись рекомендацій спеціального консультативного комітету Міністерства охорони здоров'я по кризі коронавірусу, ці обмеження включають обмеження на 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі і відстань між парасольками від сонця не менше 4 метрів. Заклади громадського харчування на території пляжів можуть пропонувати тільки їжу на виніс, і їм заборонено приносити їжу і напої до парасольок клієнтів, а також продавати алкогольні напої", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що також забороняються всі спортивні заходи на території пляжів, а персоналу пляжів рекомендують носити маски. Як повідомляли Українські Новини, в Європі можуть ввести авіаподорожі без великого багажу і в захисних масках. Крім того, раніше в Іспанії відкрили для відвідування пляжі Барселони.