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07 липня 2020, вівторок, 11:41 4
Космос 2020-07-07T12:29:26+03:00
Українські Новини
Над Токіо в небі вибухнув болід

Над Токіо в небі вибухнув болід

Елизавета Кесельман
Космос, Астрономічні явища, Японія, болід, вибух боліда

2 липня над столицею Японії, Токіо, в небі вибухнув болід – рідкісне явище, зафіксоване лише на 800 знімках. Вибух відбувся над більшою частиною регіону Канто й супроводжувався яскравим спалахом. Про це повідомляє Japan Times.

Наголошується, що свідками вибуху стали не тільки місцеві жителі, але його зафіксувала Міжнародна метеорна організація і обсерваторія Акено.

Вибух стався вночі 2 липня. За даними метеорної організації, сила вибуху склала 150 тонн в тротиловому еквіваленті. Приблизна швидкість боліда була 14 км/с, а діаметр близько 1,6 метра. Маса — близько 5,5 тонни, при щільності 3 000 кг на кубічний метр.

 

Спалахи болідів не рідкісне явище, але люди зазвичай не чують їх вибухи. За кілька десятиліть вченим вдалося зібрати всього лише 800 знімків болідів. Часто вони згорають в атмосфері повітря або над океанами, що ускладнює процес фіксації

Як повідомляли Українські Новини, в липні очікуються магнітні бурі, які можуть негативно вплинути на організм людини. Атмосферні коливання очікуються з 1 по 3 липня і в кінці місяця.

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