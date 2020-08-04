Ще одне обов'язкове щеплення для дітей запровадять в Україні

З 2022 в Україні зроблять обов'язковими щеплення для дітей проти пневмококової інфекції. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "BBC Україна". "Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я ... рекомендовано для включення до Національного календаря щеплень з 2022 вакцину проти пневмококової інфекції", — повідомив Ляшко. З його слів, щеплення буде проводитися тричі — два щеплення в перший рік життя, і ще одне — на другий. "Будемо проводити переговори з Міністерством фінансів, щоб включити в бюджет 2020 кошти на закупівлю вакцини", — додав головний санітарний лікар. Раніше експерти ЮНІСЕФ радили робити щеплення від пневмококової інфекції, яка є смертельно небезпечною не тільки для дітей, а й людей з груп ризику. Адже і грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще й бактеріальною пневмонією, а пневмокок — її найпоширеніша причина. Раніше Українські Новини писали, коли і які щеплення потрібно робити дітям і дорослим Крім того, у МОЗ заперечили, що вакцинація від кору запобігає коронавірусу.