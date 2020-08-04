підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 серпня 2020, вівторок, 21:08 7
Суспільство 2020-08-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Ще одне обов'язкове щеплення для дітей запровадять в Україні

Ще одне обов'язкове щеплення для дітей запровадять в Україні

Валерия Драгомирова
МОЗ, МОЗ України, Щеплення, Віктор Ляшко
Прививка. Фото: pixabay
Прививка. Фото: pixabay

З 2022 в Україні зроблять обов'язковими щеплення для дітей проти пневмококової інфекції. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар  Віктор Ляшко, повідомляє "BBC Україна". 

"Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я ... рекомендовано для включення до Національного календаря щеплень з 2022 вакцину проти пневмококової інфекції", — повідомив Ляшко.

З його слів, щеплення буде проводитися тричі — два щеплення в перший рік життя, і ще одне — на другий.

"Будемо проводити переговори з Міністерством фінансів, щоб включити в бюджет 2020 кошти на закупівлю вакцини", — додав головний санітарний лікар.

Раніше експерти ЮНІСЕФ радили робити щеплення від пневмококової інфекції, яка є смертельно небезпечною не тільки для дітей, а й людей з груп ризику. Адже і грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще й бактеріальною пневмонією, а пневмокок — її найпоширеніша причина.

Раніше Українські Новини писали, коли і які щеплення потрібно робити дітям і дорослим  


Крім того, у МОЗ заперечили, що вакцинація від кору запобігає коронавірусу

 

Більше новин про: МОЗ МОЗ України Щеплення Віктор Ляшко

У МОЗ розповіли про правила в'їзду в Україну для і...
У протоколі лікування Covid-19 виявили "білу пляму...
Перелік карантинних зон України буде затверджено с...
Куди скаржитися, якщо зникли безкоштовні щеплення:...
На Одещині виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту саму адресу
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд
Новини
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули 21:35
Ще одне обов'язкове щеплення для дітей запровадять в Україні 21:08
Прогноз погоди на 5 серпня: спека і засуха повертаються 21:00
МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересня 20:43
Агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського в США 20:39
більше новин
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
більше новин
Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok