Ще одне обов'язкове щеплення для дітей запровадять в Україні

З 2022 в Україні зроблять обов'язковими щеплення для дітей проти пневмококової інфекції. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє " BBC Україна ".

"Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я ... рекомендовано для включення до Національного календаря щеплень з 2022 вакцину проти пневмококової інфекції", — повідомив Ляшко.

З його слів, щеплення буде проводитися тричі — два щеплення в перший рік життя, і ще одне — на другий.

"Будемо проводити переговори з Міністерством фінансів, щоб включити в бюджет 2020 кошти на закупівлю вакцини", — додав головний санітарний лікар.

Раніше експерти ЮНІСЕФ радили робити щеплення від пневмококової інфекції, яка є смертельно небезпечною не тільки для дітей, а й людей з груп ризику. Адже і грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще й бактеріальною пневмонією, а пневмокок — її найпоширеніша причина.

Раніше Українські Новини писали, коли і які щеплення потрібно робити дітям і дорослим



Крім того, у МОЗ заперечили, що вакцинація від кору запобігає коронавірусу.