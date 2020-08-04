Куди скаржитися, якщо зникли безкоштовні щеплення: пояснення від МОЗ

У МОЗ розповіли, що необхідні вакцини закуплені і знаходяться в наявності у лікувальних установ. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, куди потрібно скаржитися, якщо щеплення робити відмовляються. Про це він повідомив на брифінгу міністерства охорони здоров'я.

"Якщо Вас відмовляють робити щеплення чи говорять, що їх немає – звертайтеся на гарячу лінію - 16 - 77. Будемо оперативно реагувати, щоб не допускати таких випадків, тому що вакцина є", - підкреслив Ляшко.

Він додав, що в першому півріччі поточного року в Україні значно знизився рівень вакцинації населення. Найкритичніша ситуація в Дніпропетровській (-47%), також "погана" ситуація - в Житомирській, Київській, Хмельницькій та Харківській областях.

Ляшко також нагадав, що після появи вакцини від коронавірусу Україна отримає від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) дози для 20% жителів країни.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі б'ють на сполох, оскільки лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

Також показник захворюваності на грип у січні сягнув 275,3 на 100 000 населення, а вакцинувалися з початку епідемічного сезону 230 тис. осіб.

Тим часом у ВООЗ спрогнозували старт масштабної вакцинації людей від коронавірусу вже на 2021 рік.