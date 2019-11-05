Вакцинація дітей: коли і які щеплення необхідно робити

Для створення захисту проти кожного інфекційного захворювання розроблена відповідна схема вакцинації, повідомляє прес-служба сайт Міністерства охорони здоров'я України.

При вакцинації проти однієї з інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після введення 2 доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи.

Імунітет проти дифтерії, правця та кашлюку зберігається протягом 7-10 років. З цієї причини необхідно повторне введення вакцин проти цих захворювань - ревакцинація.

Дорослим кожні 10 років необхідно ревакцинація проти правця та дифтерії. У деяких країнах дорослих також вакцинують проти кашлюку.

Календар щеплень. Ифографика: МОЗ

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту. Потрібно знати симптоми, міфи та профілактику захворювання, щоб уберегти себе і своїх рідних.

Нагадаємо, МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору, так як в 2018 році на кір захворіли 54 481 чоловік, 16 чоловік померли від ускладнень кору, а Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір.