підписатися на розсилку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 листопада 2019, вівторок, 20:00 7 Інфографіка
Медицина 2019-11-05T22:00:02+02:00
Українські Новини
Вакцинація дітей: коли і які щеплення необхідно робити

Вакцинація дітей: коли і які щеплення необхідно робити

Грип, кір, Вакцинація, Дифтерія, поліомієліт
Вакцинація. Діти. Фото: freepik
Вакцинація. Діти. Фото: freepik

Для створення захисту проти кожного інфекційного захворювання розроблена відповідна схема вакцинації, повідомляє прес-служба сайт Міністерства охорони здоров'я України.

При вакцинації проти однієї з інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після введення 2 доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи.

Імунітет проти дифтерії, правця та кашлюку зберігається протягом 7-10 років. З цієї причини необхідно повторне введення вакцин проти цих захворювань - ревакцинація.

Дорослим кожні 10 років необхідно ревакцинація проти правця та дифтерії. У деяких країнах дорослих також вакцинують проти кашлюку.

Календар щеплень. Ифографика: МОЗКалендар щеплень. Ифографика: МОЗ

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту. Потрібно знати симптоми, міфи та профілактику захворювання, щоб уберегти себе і своїх рідних.

Нагадаємо, МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору, так як в 2018 році на кір захворіли 54 481 чоловік, 16 чоловік померли від ускладнень кору, а Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір.

Більше новин про: Грип кір Вакцинація Дифтерія поліомієліт

Архів
Новини
В Угорщині заявили, що більшість трудових мігрантів в країні - українці 22:04
Сервіс призначення пенсій та отримання довідок з допомогою мобільного має запрацювати до кінця року 22:00
Приватний радник Трампа веде переговори про купівлю "Мотор Січ", - ЗМІ 21:36
Українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році 21:10
Меркель заявила, що якби вона жила в НДР, то отримала б закордонний паспорт і поїхала б в США 20:38
більше новин
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан 14:30
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії 14:27
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський 09:59
Японки в костюмах в українському стилі. Фото: Віолетта Удовік/BBC
Японки вийшли на показ в українських костюмах, які створили японські студенти 11:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok