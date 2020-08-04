МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересня

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України", яка повністю скасувала рейси в 6 міст до 15 серпня, скасувала рейси в 10 міст Європи до вересня .

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Вказується, що в зв'язку з забороною Євросоюзу на вільний перетин кордону Шенгенської зони для громадян України, МАУ дещо скоротила польотну програму.

Зокрема, компанія скасувала до кінця місяця рейси з/у Ларнаки, Франкфурта, Баку, Праги, Відня, Кишинева, Берліна, Афін, Рима, Барселони.

При цьому частота рейсів на низці маршрутів із Києва зміниться, в тому числі в Лондон через нестабільний попит вирішено залишити вильоти 9, 28, 30 і 31 серпня, в Ніццу — зворотні рейси щосуботи, в Торонто — 1, 15 і 29 серпня з поверненням до Києва відповідно 2, 16 і 30 серпня, в Мілан — зворотні рейси щотижня, в Неаполь — щосуботи, в Дубай — щоп'ятниці та суботи до 28 серпня, з додатковим рейсом 5 серпня і рейсами щочетверга в період 13-27 серпня, у Стамбул — кожен вівторок, четвер, суботу та неділю з додатковим рейсом 5 серпня і додатково по п'ятницях в період 7-28 серпня, в Тель-Авів — у четвер, суботу та неділю, з додатковим рейсом 31 серпня, в Мадрид — щоп'ятниці в період 7-28 серпня, з додатковим рейсом 31 серпня.

Внутрішні рейси в серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса, Херсон і Львів.

У Херсон із Києва можна буде дістатися щосереди, щоп'ятниці та щонеділі (назад — у понеділок, четвер і суботу), в Одесу — щодня, до Львова — щоп'ятниці 21 і 28 серпня (назад — 24 і 30 серпня).

Як повідомляли Українськi Новини, МАУ хоче ввести збір для поліпшення інфраструктури аеропортів.

Раніше МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту.