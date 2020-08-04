підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 серпня 2020, вівторок, 20:43 8
Суспільство 2020-08-04T21:30:01+03:00
Українські Новини
МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересня

МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересня

Валерия Драгомирова
МАУ, авіаперевезення, польоти, Авіаперельоти, Міжнародні авіаперельоти
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України", яка повністю скасувала рейси в 6 міст до 15 серпня, скасувала рейси в 10 міст Європи до вересня

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Вказується, що в зв'язку з забороною Євросоюзу на вільний перетин кордону Шенгенської зони для громадян України, МАУ дещо скоротила польотну програму.

Зокрема, компанія скасувала до кінця місяця рейси з/у Ларнаки, Франкфурта, Баку, Праги, Відня, Кишинева, Берліна, Афін, Рима, Барселони.

При цьому частота рейсів на низці маршрутів із Києва зміниться, в тому числі в Лондон через нестабільний попит вирішено залишити вильоти 9, 28, 30 і 31 серпня, в Ніццу — зворотні рейси щосуботи, в Торонто — 1, 15 і 29 серпня з поверненням до Києва відповідно 2, 16 і 30 серпня, в Мілан — зворотні рейси щотижня, в Неаполь — щосуботи, в Дубай — щоп'ятниці та суботи до 28 серпня, з додатковим рейсом 5 серпня і рейсами щочетверга в період 13-27 серпня, у Стамбул — кожен вівторок, четвер, суботу та неділю з додатковим рейсом 5 серпня і додатково по п'ятницях в період 7-28 серпня, в Тель-Авів — у четвер, суботу та неділю, з додатковим рейсом 31 серпня, в Мадрид — щоп'ятниці в період 7-28 серпня, з додатковим рейсом 31 серпня.

Внутрішні рейси в серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса, Херсон і Львів.

У Херсон із Києва можна буде дістатися щосереди, щоп'ятниці та щонеділі (назад — у понеділок, четвер і суботу), в Одесу — щодня, до Львова — щоп'ятниці 21 і 28 серпня (назад — 24 і 30 серпня).

Як повідомляли Українськi Новини, МАУ хоче ввести збір для поліпшення інфраструктури аеропортів

Раніше МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту. 

Більше новин про: МАУ авіаперевезення польоти Авіаперельоти Міжнародні авіаперельоти

SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживання...
Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в ОАЕ з...
Болгарія змінила правила в'їзду для українців...
Естонія заборонила компанії Wizz Air здійснювати п...
На Одещині виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту саму адресу
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд
Новини
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули 21:35
Ще одне обов'язкове щеплення для дітей запровадять в Україні 21:08
Прогноз погоди на 5 серпня: спека і засуха повертаються 21:00
МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересня 20:43
Агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського в США 20:39
більше новин
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
більше новин
Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok