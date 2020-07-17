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17 липня 2020, пʼятниця, 22:30 4
Транспорт 2020-07-17T23:30:01+03:00
Українські Новини
МАУ хоче ввести збір для покращення інфраструктури аеропортів

МАУ хоче ввести збір для покращення інфраструктури аеропортів

Кира Молчанова
МАУ, Аеропорт, інфраструктура, аеропорти України
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вважає доцільним введення цільового збору з авіакомпаній.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба МАУ.

"На користь аеропортової інфраструктури України, особливо регіональних аеропортів, було б доцільним введення цільового збору на зразок Дорожнього фонду, за рахунок якого фінансувався б ремонт злітно-посадкових смуг регіональних аеропортів", — сказали в МАУ.

МАУ вважає також, що будь-які збори, що сплачуються експлуатантами інфраструктури аеропорту, повинні бути спрямовані на поліпшення цієї самої інфраструктури, що не передбачено законом, який закріплює державний збір з авіакомпаній за кожного пасажира в Повітряному кодексі.

Пресслужба зазначила, що на формування вартості квитків впливають всі фактори, у тому числі наявність даних держзборів.

"Не можна стверджувати, що при введенні додаткового збору в розмірі 2 доларів, квитки подорожчають на 2 долари. На кінцеву вартість квитка в будь-якому разі впливає ринкова ситуація", — прокоментувала авіакомпанія.

Як повідомляли Українські Новини, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що закріплення у Повітряному кодексі державного збору за авіакомпаній за кожного пасажира, що вилітає з України  в розмірі 2 доларів, передбачене ухваленим Верховною Радою законопроєктом № 2424, не спричинить для компаній додаткових витрат.

Він уточнив, що цей законопроєкт прийнятий для того, щоб законодавчо врегулювати виплату держзборів, оскільки раніше вони були врегульовані постановою Кабміну, у зв'язку з чим авіаперевізники, які не хотіли платити їх, зверталися в судові інстанції.

13 липня Верховна Рада закріпила в Повітряному кодексі державний збір з авіакомпаній за кожного пасажира, що вилітає з України, в розмірі 2 доларів.

Так, у разі здійснення повітряних перевезень у межах України ставка держзбору за пасажира становить 0,5 долара, при вильоті з України — 2 долари за кожну тонну вантажу в межах України — 2,5 долара за тонну вантажу у разі здійснення міжнародних перевезень — 10 доларів.

Раніше норма про держзібр була прописана у постанові Кабінету Міністрів "Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях".

У травні 2018 року Верховний Суд визнав незаконним стягнення цього авіазбору, однак постанова є чинною.

МАУ оновила програму рейсів на серпень.

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