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29 травня 2020, пʼятниця, 17:20 7
Суспільство 2020-05-29T18:15:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Суркісів спростував інформацію про підробку документів у справі про 250 млн доларів

Адвокат Суркісів спростував інформацію про підробку документів у справі про 250 млн доларів

Елена Новикова
Приватбанк, Ігор Суркіс, Григорій Суркіс, Брати Суркіси, Віктор Борух
Приватбанк
Приватбанк

Адвкат Віктор Борух заявляє, що звернення АТ КБ "Приватбанк" з заявою в Державну виконавчу службу про підробку документів в справі про депозити на 250 млн доларів сім'єю Суркісів не відповідає дійсності і є фальсифікацією фактів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, 28 травня на сайті "Приватбанку" повідомлялося, що нібито підпису від імені директорів компаній-засновників компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявах про відкриття виконавчих проваджень щодо примусового виконання ухвали про забезпечення позову Печерського районного суду міста Києва були виконані іншими особами.

Віктор Борух спростовує цю інформацію, додаючи, що документально зафіксовано, як Антрі Лампру, Катерина Леоніду, Елені Кореліду, Андреас Софоклеус підписували заяви про відкриття виконавчих проваджень від імені цих компаній.

"Крім того, такі заяви передавалися мені як офіційному представнику компаній. В подальшому на підставі виданих компаніями на моє ім'я апостильованих довіреностей я подав заяви про відкриття виконавчих проваджень до Печерського РВДВС в м. Києві", - додає адвокат.

Адвокат зазначає, що експерт, на висновки експертизи якого посилається АТ КБ "Приватбанк", насправді не має відповідного свідоцтва (воно визнане недійсним), що документально засвідчено у реєстрі атестованих судових експертів.

"Все вищесказане є безапеляційним підтвердженням того, що твердження про нібито підроблені підписи на заявах, поданих від компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP в Печерський РОГИС р. в Києві, є відвертою фальсифікацією фактів", - сказав адвокат.

За його словами, це справа давно вийшло за межі юридичній площині і перейшло в політичну площину.

"Зараз у публічній сфері керівництвом АТ КБ "Приватбанк" ведеться неприхована інформаційна війна проти його опонентів, які законним чином намагаються відстояти свої інтереси. Опублікована АТ КБ "Приватбанк" маніпулятивна інформація має всі ознаки бажання його керівництва відволікти увагу суспільства від невиконання ним своїх обов'язків перед компаніями на підставі судових рішень, які набрали законної сили", - додав Борух.

Крім того, адвокат повідомив, що компанії залишають за собою право у разі відсутності спростування зазначеної інформації звертатися за захистом своєї ділової репутації в суд.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня стало відомо, що проти двох чиновників Приватбанку подають позов за наклеп на Суркісів.

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