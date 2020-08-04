"Слуг народу" хочуть заборонити через суд

Позов до Міністерства юстиції про заборону діяльності партії "Слуга народу", у якої знову падає рейтинг , надійшов до Окружного адміністративного суду Києва .

Про це сказано в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону "Про політичні партії в Україні" та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яке полягає в неподанні подання до суду про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу", — сказано в ньому.

Також позивач просить суд зобов'язати Мін'юст вчинити дії, які полягають в подачі подання в суд про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

Суд вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд відкрив провадження за позовом до Мін'юсту про заборону діяльності "Партії Шарія".

Раніше глава Запорізької райадміністрації Полієктов покинув "Слуг народу" і перейшов у "Батьківщину" .