Суд відкрив провадження про заборону діяльності партії Шарія

Провадження за позовом до Міністерства юстиції про заборону діяльності Партії Шарія" відкрив Окружний адміністративний суд.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Позов про заборону діяльності Партії Шарія": ОАСК відкрив провадження", - сказано в ньому.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції щодо прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону україни "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Також позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом у суд про заборону діяльності Партії Шарія" на території України та скасувати відповідну державну реєстрацію.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти заявляють, що знайшли віллу Шарія за мільйон євро в Іспанії.

Раніше на декількох активістів Шарія в різних містах України були здійснені напади.