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30 липня 2020, четвер, 16:11 11
Судова влада 2020-07-30T18:00:03+03:00
Українські Новини
Суд відкрив провадження про заборону діяльності партії Шарія

Суд відкрив провадження про заборону діяльності партії Шарія

Елизавета Драбкина
Партія Шарія, Шарій, Окружний адміністративний суд
Анатолій Шарій, журналіст, видеоблогер. Фото: youtube.com
Анатолій Шарій, журналіст, видеоблогер. Фото: youtube.com

Провадження за позовом до Міністерства юстиції про заборону діяльності Партії Шарія" відкрив Окружний адміністративний суд. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Позов про заборону діяльності Партії Шарія": ОАСК відкрив провадження", - сказано в ньому.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції щодо прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону україни "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Також позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом у суд про заборону діяльності Партії Шарія" на території України та скасувати відповідну державну реєстрацію.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти заявляють, що знайшли віллу Шарія за мільйон євро в Іспанії.

Раніше на декількох активістів Шарія в різних містах України були здійснені напади.

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