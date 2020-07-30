Голова райадміністрації Запорізької області Полієктов перейшов у "Батьківщину" з "Слуги народу"

Голова Запорізької районної державної адміністрації Роман Полієктов покинув ряди "Слуги народу" і перейшов в "Батьківщину".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної організації ВО "Батьківщина" Владислав Куценко, передають Українські Новини.

"До команди "Батьківщини" приєднався нині діючий, я підкреслюю — діючий голова Запорізької районної державної адміністрації Роман Полієктов, призначений на посаду кілька місяців тому розпорядженням президента Зеленського. Роман — професіонал своєї справи, грамотний менеджер і управлінець. Чоловік, що прийшов міняти життя в Запорізькому районі на краще, але йому стало тісно і некомфортно в середовищі так званих "слуг"", — написав Куценко.

З його слів, Полієктов покинув ряди "слуг народу", оскільки там обговорюють не те, як відремонтувати дороги, знизити тарифи, допомогти медицині та освіті, а лише те, як запустити закон про легалізацію грального бізнесу (відкрити казино і зали ігрових автоматів), і швидше розпродати українську землю через закон про продаж земель, і в черговий раз помріяти і розповісти один одному казки про будівництво "країни в смартфоні".

"Отже, Роман сьогодні з нами, з "Батьківщиною". Йде на місцеві вибори з командою професіоналів, щоб замість безглуздого "протирання штанів" в кабінеті зі "слугами", реально попрацювати в інтересах Запорізького краю. Ну, а зі "Слугами" він попрощався і подав їм відповідну заяву", — зазначив Куценко.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з результатами опитування, рейтинг "Слуги народу" знову впав