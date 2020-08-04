За сезон в Карпатах не зійшло жодної лавини. Це аномально

У Карпатах, куди відпочивати їдуть навіть влітку, за сезон 2019-2020 не зійшло жодної лавини - це аномалія, на думку синоптиків.

"В Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма параметрами: як по висоті снігового покриву, так і за температурним режимом, опадами та іншими параметрами. Протягом сніголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини ", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти розповіли, що зима була без лавин через високу температуру і малої кількості снігу. Крім того, схили гір заросли чагарниками, хуртовин та відлиг не було.

Крім того, за весь сезон синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівня сніголавинної небезпеки.

Також метеорологи опублікували звіт про те, скільки снігу випало в горах у 2019-2020 році.

Фото: Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Фото: Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Як повідомляли Українські Новини, в кінці весни Карпати засипало снігом.

Сніжна погода в горах зберігається протягом декількох наступних днів і користувачі викладали в мережу яскраві фото.