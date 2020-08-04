підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 серпня 2020, вівторок, 18:22 7
Суспільство 2020-08-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
За сезон в Карпатах не зійшло жодної лавини. Це аномально

За сезон в Карпатах не зійшло жодної лавини. Це аномально

Кира Молчанова
Снігова лавина, Аномалія, тури в Карпати
Карпаты зимой. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Карпаты зимой. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

У Карпатах, куди відпочивати їдуть навіть влітку, за сезон 2019-2020 не зійшло жодної лавини - це аномалія, на думку синоптиків.

"В Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма параметрами: як по висоті снігового покриву, так і за температурним режимом, опадами та іншими параметрами. Протягом сніголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини ", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти розповіли, що зима була без лавин через високу температуру і малої кількості снігу. Крім того, схили гір заросли чагарниками, хуртовин та відлиг не було.

Крім того, за весь сезон синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівня сніголавинної небезпеки.

Також метеорологи опублікували звіт про те, скільки снігу випало в горах у 2019-2020 році.

Фото: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских КарпатахФото: Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Фото: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских КарпатахФото: Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Як повідомляли Українські Новини, в кінці весни Карпати засипало снігом.

Сніжна погода в горах зберігається протягом декількох наступних днів і користувачі викладали в мережу яскраві фото.

Більше новин про: Снігова лавина Аномалія тури в Карпати

За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
З початку карантину статус безробітних отримали 400 тис. українців
Новини
Паркування на велосипедних смугах, виїздах і переходах. За що штрафували столичних автомобілістів у липні 19:20
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд 19:12
На Одещині виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту саму адресу 19:08
У Міносвіти розповіли, як зареєструвати е-кабінет, якщо є помилки в документах 18:43
Чиновника Харківської ОДА спіймали на хабарі. Фото: Facebook/ НАБУ
Чиновника Харківської ОДА затримали при отриманні 1,3 мільйона гривень хабара 18:42
більше новин
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд 19:12
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
більше новин
Серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2020 року, - Степанов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok