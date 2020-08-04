Долар продовжує рости. Офіційний курс валют на 5 серпня

У той час, як експерти зробили прогноз курсу валют на серпень, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2249 1 долар США 27,8225 1 швейцарський франк 30,4104 10 ієн 2,6229 10 російських рублів 3,7695 1 євро 32,7234

Раніше Українські Новини повідомляли, 3 серпня долар в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 31 липня на 3,30 коп. до 27,8132 UAH / USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 27,5152 UAH / USD.

Також економісти прогнозують девальвацію національної валюти, а долар може перевалити за 30 гривень. Безготівковий курс долара підріс 31 липня на 3 копійки, і міжбанк закрився в рамках 27,71-27,73 грн / $.

Крім того, на 1-2 копійки підвелася вартість готівкового долара на продажу в обмінниках - до 27,75-27,86 грн / $. А ціна викупу залишилася старою - 27,45-27,60 грн / $. Крім того, Мінекономіки прогнозує середній курс долара на рівні 29,1 грн /$ у 2021 році.