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04 серпня 2020, вівторок, 16:35 11
Фінанси 2020-08-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує рости. Офіційний курс валют на 5 серпня

Долар продовжує рости. Офіційний курс валют на 5 серпня

Ирина Николенко
Курс валют, курс євро, Офіційний курс, курс гривні до долара
Офіційний курс валют на 5 серпня
Офіційний курс валют на 5 серпня

У той час, як експерти зробили прогноз курсу валют на серпень, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2249
1 долар США 27,8225
1 швейцарський франк 30,4104
10 ієн 2,6229
10 російських рублів 3,7695
1 євро 32,7234

Раніше Українські Новини повідомляли, 3 серпня долар в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 31 липня на 3,30 коп. до 27,8132 UAH / USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 27,5152 UAH / USD.

Також економісти прогнозують девальвацію національної валюти, а долар може перевалити за 30 гривень. Безготівковий курс долара підріс 31 липня на 3 копійки, і міжбанк закрився в рамках 27,71-27,73 грн / $.

Крім того, на 1-2 копійки підвелася вартість готівкового долара на продажу в обмінниках - до 27,75-27,86 грн / $. А ціна викупу залишилася старою - 27,45-27,60 грн / $. Крім того, Мінекономіки прогнозує середній курс долара на рівні 29,1 грн /$ у 2021 році.

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