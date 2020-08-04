Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 4 серпня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD у той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 серпня, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,1351 1 долар США 27,7365 1 швейцарський франк 30,1533 10 ієн 2,6123 10 російських рублів 3,7525 1 євро 32,5169

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD, що встановлюється ним на 3 серпня.

Крім того, фінансисти розійшлися в думках щодо прогнозів на валютному ринку України на найближче майбутнє, однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку.

Також Мінекономіки спрогнозувало середній курс долара в 2021 році на рівні 29,1 грн/$. При цьому в попередньому прогнозі вказувався курс 29,7 грн за долар, таким чином, прогнозована вартість долара знизилася на шість копійок.