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04 серпня 2020, вівторок, 05:20 8
Економіка 2020-08-04T06:30:03+03:00
Українські Новини
Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 4 серпня

Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 4 серпня

Валерия Драгомирова
НБУ, Нацбанк, курс долара, Національний банк України, курс гривні, Долар
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD у той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 серпня, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,1351
1 долар США 27,7365
1 швейцарський франк 30,1533
10 ієн 2,6123
10 російських рублів 3,7525
1 євро 32,5169

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD, що встановлюється ним на 3 серпня.

Крім того, фінансисти розійшлися в думках щодо прогнозів на валютному ринку України на найближче майбутнє, однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку.

Також Мінекономіки спрогнозувало середній курс долара в 2021 році на рівні 29,1 грн/$. При цьому в попередньому прогнозі вказувався курс 29,7 грн за долар, таким чином, прогнозована вартість долара знизилася на шість копійок.

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