Україна взяла на себе зобов'язання перед ЄС передати "Медичним закупівлям України" всі функції із закупівель медпрепаратів

Україна взяла на себе зобов'язання перед Європейським Союзом передати держпідприємству "Медичні закупівлі України", в якому мають створити незалежну спостережну раду, всі функції закупівель медичних препаратів.

Про це сказано в меморандумі про умови надання допомоги від Європейського Союзу, текст якого мають у своєму розпорядженні Українськi Новини.

"З метою підвищення прозорості та ефективності медзакупівель, особливо з огляду на поточні медичні проблеми, пов'язані зі спалахом COVID-19, влада передасть всі функції із закупівель медичних препаратів центральному агентству з закупівель "Медичні закупівлі України" (МЗУ), а також гарантують створення незалежної спостережної ради з підпорядкуванням МЗУ Кабінету міністрів. Щоб переконатися, що МЗУ має достатні ресурси для здійснення своєї діяльності влади затвердять структуру МЗУ та кадрові плани", — сказано в документі.

Меморандум про умови надання допомоги від Європейського Союзу

Як повідомляли Українськi Новини, 23 липня Європейський Союз виділив Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Відповідні меморандум і кредитну угоду було підписано на зустрічі в Брюсселі (Бельгія), при цьому отримані кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності країни.

Серед 10 країн, яким ЄС надав фінансову допомогу на подолання наслідків пандемії коронавірусу, Україна виділена найбільша сума.

Дія програми макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців, вона передбачатиме виплату Україні 2 траншів по 600 млн євро.