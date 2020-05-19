підписатися на розсилку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Членами наглядових рад держкомпаній дозволять бути тільки громадянам України, - законопроєкт
19 травня 2020, вівторок, 14:31 25
Економіка 2020-05-19T19:00:05+03:00
Українські Новини
Членами наглядових рад держкомпаній дозволять бути тільки громадянам України, - законопроєкт

Членами наглядових рад держкомпаній дозволять бути тільки громадянам України, - законопроєкт

Григорий Яковенко
Українське громадянство, наглядова рада, Член наглядової ради, Державні компанії
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

37 депутатів пропонують Верховній Раді дозволити бути членами наглядових рад державних компаній тільки громадянам України.

Відповідний законопроєкт №3487 був зареєстрований в Раді 15 травня, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, депутати пропонують законодавчо закріпити такі вимоги до кандидатів у члени наглядових рад державних підприємств, єдиним акціонером яких є держава: громадянин України, який на момент призначення досяг 21-річного віку; на протязі останніх 5 років проживає на території України; володіє державною мовою.

"Необхідність такого регулювання пов'язана з тим, що наглядова рада держпідприємства є органом, що здійснює захист прав держави, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність керівника підприємства. Враховуючи ту обставину, що більшість держпідприємств мають стратегічний характер, а їх функціонування опосередковано впливає на економічну безпеку і стабільність держави, необхідно забезпечити діяльність наглядових рад таким чином, щоб вона відповідала інтересам держави і суспільства", - наголошується в пояснювальній записці.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін обмежив зарплату членів наглядових рад держкомпаній до кінця карантину.

При цьому, в карантин Приватбанк виплатив членам наглядової ради півмільйонні гонорари.

Більше новин про: Українське громадянство наглядова рада Член наглядової ради Державні компанії

Киянам з нового року хочуть підвищити тариф на воду на 19%
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача
Новини
Перегляд "зелених" тарифів може спричинити арбітражні позови до України на суму понад 100 млрд гривень 18:38
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
Яресько. Фото: YES
Порошенко просив Байдена вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, — запису Деркача 17:59
Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення 17:56
Гривня на міжбанку зміцнилася шостий день поспіль 17:55
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міністра Криклія викликають на килим до Верховної Ради через скандал з їжею в "Інтерсіті" 11:35
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опитування 21:54
У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу 11:32
більше новин
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok