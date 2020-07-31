Будемо йти на компроміси, — Кравчук про ТКГ

Новопризначений глава української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), колишній Президент Леонід Кравчук (1991-1994) готовий йти на компроміси для досягнення миру.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Місія одна - закінчити війну і, щоб в Україні панував світ, щоб ми жили спокійно, без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така у мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси", - сказав він.

Кравчук додав, що не піддаються компромісів суверенітет, територіальна цілісність, незалежність і недоторканність кордонів.

На питання щодо особливого статусу Донбасу Кравчук прямо не відповів.

"Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоврядування, політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі", - сказав він.

За його словами, Президент Володимир Зеленський ставить перед ТКГ завдання розв'язувати питання поступово: припинення вогню, способи місцевого самоврядування, вибори і т. д.

"Головне - щоб ми були на стороні ініціативи, щоб ми постійно вносили ініціативи, щоб ми постійно вносили пропозиції, щоб ми їх аргументували, були здатні до переговорів, компромісів, пропозиціями та поступок. Тільки поступка повинна бути двостороння. Якщо це тільки з одного боку, то таких переговорів не повинно бути, вони не дають користі", - сказав він.

Кравчук також прямо відповів на питання про "червоних лініях", розкритикувавши тих, хто заважає владі працювати, і підкресливши, що боротися за Україну можна лише об'єднавшись.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ.

Він представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах у Мінську (Білорусь).

Раніше, 5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши його першим заступником віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.