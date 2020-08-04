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  • Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою ТКГ замість Кучми
04 серпня 2020, вівторок, 15:23 11
Політика 2020-08-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою ТКГ замість Кучми

Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою ТКГ замість Кучми

Валерия Драгомирова
ТКГ, Леонід Кравчук, Леонід Кучма
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko

Залучений до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) в якості представника окремих районів Донецької області журналіст Сергій Гармаш заявляє, що голова фракції "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "у Верховній Раді Юлія Тимошенко пропонувала главі Офісу Президента Андрію Єрмаку зробити її главою ТКГ замість колишнього Президента Леоніда Кучми (1994-2005 роки).

Про це він повідомив в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми", - написав він.

Згідно з повідомленням Гармаша, Тимошенко підкреслювала, що має план і під'єднає всі свої дипломатичні зв'язки як в Росії, так і на Заході, проте план не показала.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 липня Президент Володимир Зеленський призначив першого Президента Леоніда Кравчука (1991-1994) главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі замість колишнього Президента Леоніда Кучми (1994-2005 роки) .Раніше Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси для досягнення миру.

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