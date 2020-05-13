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  • Після параду на 9 травня кількість хворих на пневмонію в Білорусі скоротилося в два рази, – Лукашенко
13 травня 2020, середа, 18:54 27
Світ 2020-05-13T20:45:03+03:00
Українські Новини
Після параду на 9 травня кількість хворих на пневмонію в Білорусі скоротилося в два рази, – Лукашенко

Після параду на 9 травня кількість хворих на пневмонію в Білорусі скоротилося в два рази, – Лукашенко

Елизавета Кесельман
Олександр Лукашенко, коронавірус в Білорусі, Парад на 9 травня
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вважає, що методом Білорусі в боротьбі з коронавірусом скористалися й інші країни, заявив про те, що після проведення параду на 9 травня в країні, кількість хворих на пневмонію знизилася в два рази. Про це передає ОНТ.

Президент стверджує, що проведення параду позитивно вплинуло на тих, хто захворів на пневмонію.

"Що ми отримали? У Мінську значно – вчора у два рази – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмонії пройшлися", – заявив Лукашенко.

Лукашенко стверджує, що перебування на відкритому повітрі під час параду не шкодить, а навпаки - допомагає підтримувати імунітет. Він вважає, що постійне перебування в закритих приміщеннях шкодить здоров'ю.

"З приводу параду – абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там будуть замкнутими", сказав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко рекомендує громадянам, які втратили роботу через пандемію коронавірусу, влаштуватися на "неулюблену" роботу на час кризи.

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