Після параду на 9 травня кількість хворих на пневмонію в Білорусі скоротилося в два рази, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вважає, що методом Білорусі в боротьбі з коронавірусом скористалися й інші країни, заявив про те, що після проведення параду на 9 травня в країні, кількість хворих на пневмонію знизилася в два рази. Про це передає ОНТ.

Президент стверджує, що проведення параду позитивно вплинуло на тих, хто захворів на пневмонію.

"Що ми отримали? У Мінську значно – вчора у два рази – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмонії пройшлися", – заявив Лукашенко.

Лукашенко стверджує, що перебування на відкритому повітрі під час параду не шкодить, а навпаки - допомагає підтримувати імунітет. Він вважає, що постійне перебування в закритих приміщеннях шкодить здоров'ю.

"З приводу параду – абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там будуть замкнутими", – сказав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко рекомендує громадянам, які втратили роботу через пандемію коронавірусу, влаштуватися на "неулюблену" роботу на час кризи.