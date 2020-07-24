В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. У трьох співробітників коронавірус

Тоді як за даними на 22 липня кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 856 до 61 851, кілька днів тому відразу у трьох медиків з Одеської підстанції швидкої допомоги №4, яка розташовується на вулиці Геренала Петрова, 25, виявили коронавірус. З 23 липня підстанція призупинила роботу і пішла на двотижневий карантин.

Про це повідомляє "Думська"

Так, повідомляється, що три інфіковані працівники швидкої допомоги 10 липня контактували з пацієнтом з симптомами ГРВІ, у якого пізніше підтвердився коронавірус.

Двоє лікарів зараз госпіталізовані в інфекційну лікарню. Третій — вдома на самоізоляції. Ще близько двадцяти співробітників також сидять по домівках.

Малиновський район обслуговують швидкі з інших підстанцій.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 22 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 112 осіб до 7 278.