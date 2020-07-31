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31 липня 2020, пʼятниця, 18:04 35
Силові структури 2020-07-31T20:15:01+03:00
Українські Новини
Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців"

Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців"

Кира Молчанова
Білорусь, Офіс президента, ПВК Вагнера
Найманці. Фото: oko-planet.su
Найманці. Фото: oko-planet.su

Офіс генерального прокурора просить Білорусь тимчасово заарештувати бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", затриманих нещодавно білоруськими правоохоронними органами.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

28 затриманим, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Таким чином, українська сторона заявила про намір вимагати видачі їх Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.

Наразі Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію цих осіб.

Питання екстрадиції буде вирішуватися компетентними органами республіки Білорусь.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна наполягатиме на екстрадиції затриманих в Білорусі воювали на Донбасі бойовиків ПВК "Вагнера".

29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких є ті, хто воював проти України на Донбасі.

 

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Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців"
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