Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора просить Білорусь тимчасово заарештувати бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", затриманих нещодавно білоруськими правоохоронними органами.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

28 затриманим, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Таким чином, українська сторона заявила про намір вимагати видачі їх Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.

Наразі Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію цих осіб.

Питання екстрадиції буде вирішуватися компетентними органами республіки Білорусь.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна наполягатиме на екстрадиції затриманих в Білорусі воювали на Донбасі бойовиків ПВК "Вагнера".

29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких є ті, хто воював проти України на Донбасі.