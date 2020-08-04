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04 серпня 2020, вівторок, 12:20 7
Суспільство 2020-08-04T15:15:03+03:00
Українські Новини
У Карпатах ДСНС врятувала трьох туристів: двом стало погано, один загубився

У Карпатах ДСНС врятувала трьох туристів: двом стало погано, один загубився

Ольга Фандорина
дснс, туристи в Карпатах
Спасатели. Фото: if.dsns.gov.ua
Спасатели. Фото: if.dsns.gov.ua

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситацій (ДСНС) в горах Івано-Франківської області врятували трьох туристів за два дні - двом стало погано, ще один 20-річний мандрівник загубився у той час, як рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Україні через спеку. Про це повідомили в ДСНС.

В Івано-Франківській області врятували туриста, якому стало погано в районі гори Шпиці. Надзвичайники на ношах спустили чоловіка до підніжжя і передали лікарям. Виклик надійшло 3 липня о 08:35.

"Об 11:10 рятувальники прибули до групи туристів. Фельдшер провів медичний огляд. О 12:45 працівники служби порятунку транспортували його на носилках до підніжжя гори, а о 13:40" Богуном "(снігоболотохід, - прим. ред.) Доставили в карету швидкої невідкладної медичної допомоги в село Бистрець і передали медичним працівникам", - передають рятувальники.

Днем раніше під час підйому на гору Пікуй різко погіршився стан здоров'я 45-річної жінки з Ужгорода. Вона була в складі туристичної групи. У жінки сильно впав тиск і вона не змогла говорити, почала втрачати свідомість.

Рятувальники дісталися до постраждалої і  надали  невідкладну допомогу. Стабілізували тиск, транспортували в село Біласовиця та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

В той же день, 2 серпня, рятувальникам надійшло  повідомлення  від чоловіка про те, що його 20-річний колега втратив орієнтування в районі Говерли. Вночі 3 серпня мандрівника знайшли в районі водоспаду Гук та супроводили на базу "Заросляк".

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в Україні триває розпал сезону відпусток, все більше українців вибирають внутрішній туризм. Громадяни відпочивають не тільки на морських курортах, а й у кристально чистих озерах, які нічим не поступаються морському відпочинку, серед яких озеро Молодості в Буковелі.

Тим часом, Карпати перевантажені туристами: на дорогах до водоспадів і Синевиру утворюються гігантські затори.

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