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16 січня 2020, четвер, 13:25 8
Медицина 2020-01-16T14:15:01+02:00
Українські Новини
Щеплення від грипу зробили 230 тис. українців

Щеплення від грипу зробили 230 тис. українців

Александр Дмитриенко
Грипп, ГРВІ, МОЗ, Щеплення

105,3 тис. осіб захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні захворювання з 6 по 12 січня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"З 6 по 12 січня 2020 ГРВІ захворіли 105 260 осіб, з них 61,5% - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становив 275,3 на 100 000 населення, що на 42,3% менше епідемічного порогу по Україні. Зареєстровано 9 випадків грипоподібного захворювання і 17 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні.

Протягом звітного тижня проти грипу вакцинувалися більш як 1,3 тис. осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 230 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, В Україні від грипу померли 5 людей

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