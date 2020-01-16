Щеплення від грипу зробили 230 тис. українців

105,3 тис. осіб захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні захворювання з 6 по 12 січня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"З 6 по 12 січня 2020 ГРВІ захворіли 105 260 осіб, з них 61,5% - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становив 275,3 на 100 000 населення, що на 42,3% менше епідемічного порогу по Україні. Зареєстровано 9 випадків грипоподібного захворювання і 17 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні.

Протягом звітного тижня проти грипу вакцинувалися більш як 1,3 тис. осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 230 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, В Україні від грипу померли 5 людей

Смертельний вірус вийшов за межі Китаю: ознаки інфекції і як не захворіти