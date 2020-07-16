Лікарі б'ють на сполох. Лише 28,3% дітей віком до року щеплені від кору і краснухи

Поки в Україні був карантин, українці могли робити планові щеплення, проте станом на 1 червня 2020 лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"За розрахунками нинішньої тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями досягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%", — пояснюють у Центрі.

Там розповіли, що за перші 5 місяців 2020 року щеплення КПК зробили лише 41,9% дітей однорічного віку. У минулому році зазначений темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.

У ЦОЗ розповіли, що вакцинуватися під час епідемії коронавірусу безпечно, а от якщо не робити щеплення навіть короткий час, то це може призвести до спалахів захворювань.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2019 почав прогресувати кір, за тиждень захворіло більше двох тисяч людей і померла дитина.

Раніше у МОЗ розповіли, що за період з 2016 по 2018 роки кількість хворих на кір в Україні збільшився в 500 разів.