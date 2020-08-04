У понеділок госпіталізовано в 1,5 раза більше хворих коронавірусом, ніж в неділю

3 серпня в Україні госпіталізували 250 хворих на коронавірус в той час, як захворіли на Covid-19 1 061 особа, серед яких 66 медичних працівників.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 250 осіб", - сказав він.

Серед 1 061 особа, у яких 3 серпня була підтверджена коронавірусна інфекція, 73 дитини і 66 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 5 236 дітей і 8 865 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 18 715 хворим.

підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 546 хворих на коронавірусну інфекцію.

При цьому станом на ранок 4 серпня в лікарнях знаходяться 4 969 осіб, 132 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Серед видужали 6 521 медпрацівник.

2 серпня було госпіталізовано 158 хворих на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я не виключає перевантаження лікарень хворими на коронавірусну інфекцію при надходженні в стаціонар 200 осіб щодня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні показник захворюваності на коронавірусну інфекцію зріс за тиждень на 24% – до 82,8 випадків на 100 тис. населення. 27 липня показник становив 66,7.

Тим часом США планують розробити вакцину від коронавірусу до виборів в країні, оскільки вважають, що політика може втрутитися в процес.