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  • Чому в українських магазинах продають імпортні овочі за "космічними" цінами, – експерти
03 червня 2020, середа, 07:00 13
Економіка 2020-06-03T09:15:01+03:00
Українські Новини
Чому в українських магазинах продають імпортні овочі за "космічними" цінами, – експерти

Чому в українських магазинах продають імпортні овочі за "космічними" цінами, – експерти

Елизавета Кесельман
овочі, ціни на овочі, імпортні овочі
Овочі
Овочі

 З появою пандемії коронавірусу вітчизняні виробники зазнали "крах", адже продавати товар вони можуть лише на ринках, які близько двох місяців були закриті на карантин, а підприємці вже почали виходити на протести. Ще з початку карантину ціни на борщовий набір значно почали зростати. Торгові мережі ще більше почали довіряти іноземним постачальникам, і все рідше запускають вітчизняних виробників. Про причини і конкуренції України з іноземними постачальниками передає 5 канал.

На полицях супермаркетів можна побачити продукцію Єгипту, Білорусі, Росії, але серед усього цього розмаїття імпорту вітчизняному виробнику місця немає.

Ринки і сезонні ярмарки – єдине місце, де українські фермери можуть продавати свій товар. Але вони були закриті. Як наслідок – гори гнилих і викинутих на вулицю овочів. А це тонни врожаю, який, здавалося б, можна було продавати в супермаркеті.

Мережі вимагають, щоб продукція була ідеальною. Однакової за розміром, кольором і не брудною від землі. Ще й поставки врожаю мають бути безперервними.

Ціни на соціально важливі продукти – хліб, овочі, олія – зростають, оскільки світова економіка підірвана коронавірусом. Тому борщ українці будуть готувати за європейськими цінами.

"Логічно, що Україна почала закуповувати картоплю на зовнішніх ринках. Вперше з'явилася голландська, бельгійська і французька картопля. Наш виробник не витримує такої конкуренції, тиску зовнішніх ринків. Отже, на полицях в цьому році ми побачили переважно імпорт", – наголосила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова.

Як пояснюють експерти, цього можна було уникнути і забезпечити країну власним врожаєм, встановивши по всіх господарствах зрошення, тобто автоматичний полив, і побудувати картопляні сховища.

"Потрібно ввести дзеркальні заходи для країн, які обмежують постачання продукції з України. Україна забезпечена лише на п'яту частину від власної внутрішньої потреби картоплесховищ. Цього не вистачить, щоб Україна могла прогодувати себе з осені до весни збереженим картоплею", – додала експерт.

На думку економістів, в 2020 році харчуватися власним виробництвом українці будуть хіба що з червня до серпня, молодою картоплею. Тому що середньо пізніших і пізніх сортів посаджено абсолютно стільки ж, скільки і минулого року.

Бо імпорт відновиться. І завозити іноземні продукти буде в рази дешевше, ніж гуртово закуповуватися у вітчизняних аграріїв.

"Якщо поїде імпорт, то він поїде за тими цінами, які будуть світовими. А світова ціна в цьому році буде зростати, тому що у світі є проблеми. Можна сміливо враховувати, що відсотків на 10-12 ціни зростуть", – розповів економіст Олег Пендзин.

Як повідомляли Українські Новини,  "Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва" (UHBDP) констатував, що гуртові ціни на цибулю зросли в 2 рази до 12 гривень/кг за 3 дні.

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