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  • В Естонії у трьох українських заробітчан виявили коронавірус
24 липня 2020, пʼятниця, 12:00 8
Світ 2020-07-24T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Естонії у трьох українських заробітчан виявили коронавірус

В Естонії у трьох українських заробітчан виявили коронавірус

Елизавета Кесельман
Заробітчани, Естонія, заробітчани в Естонії, коронавірус у заробітчан
Заробітчани. Фото: Ualife.net
Заробітчани. Фото: Ualife.net

В той час, як українські заробітчани захворіли в Польщі коронавірусом, в Естонії зафіксували коронавірус COVID-19 у трьох українських сезонних працівників, які прилетіли в Естонію спецрейсом 21 липня. Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, на борту літака перебувало 170 українців. Після прибуття в аеропорт вони всі здали тест на коронавірус, 3 з яких показали позитивний результат.

Як заявила виконуюча обов'язки генерального директора Департаменту охорони здоров'я Марі-Ганні Херма, кількість хворих може зрости.

Також зазначається, що крім трьох хворих, влада підозрює ще одного прибулого з наявністю інфекції COVID-19.

Всіх пасажирів літака відправили на двотижневий карантин, після чого вони повторно здадуть тест на коронавірус.

Спецрейс був організований Торгово-сільськогосподарською палатою Естонії. Всі витрати (переліт, тести, перебування на карантині) оплатять роботодавці.

Як повідомляли Українські Новини, через невиплату заробітної плати український заробітчанин в Польща голодував 6 днів.

Крім того, в місті Погожице, що в Польщі, підпалили хостел, в якому жили українські заробітчани.

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