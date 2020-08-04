Ціни на свинину в живій вазі за липень зросли на 6,2%

Як змінилися ціни на свинину за липень.Фото: pixabay

Як змінилися ціни на свинину за липень.Фото: pixabay

Асоціація "Свинарі України" констатує, що середні ціни на свинину в живій вазі підвищилися на 6,2%, або на 2,7 гривні, до 46,3 гривні/кг з 2 по 31 липня, тоді як картоплю продають дешевше, ніж в минулому році .

Про це сказано в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Станом на 2 липня, середня ціна свинини становила 43,6 гривні/кг.

"На цьому тижні середня ціна на живця зросла майже на 5% — до 46,3 гривні/кг... Так, більшість товарних партій на цьому тижні реалізували по 46-47 гривні/кг", — сказано в ньому.

При цьому наголошується, що ціни нижче зазначеного рівня зустрічалися епізодично, тоді як більш дорогі пропозиції, переважно, озвучували після завершення п'ятничних торгів.

Ключовим фактором висхідного руху цін, на думку асоціації, є сезонне зменшення пропозиції тварин забійних кондицій і зменшення імпортного активності на тлі курсових коливань.

Хоча деякі представники м'ясопереробної галузі констатували малоактивну реалізацію свинини, більшість поділяють думку, що причини для зміни вектора руху цін закупівлі поки відсутні.

Так, частина переробників очікує стабілізації цін на досягнутому рівні, інші прогнозують продовження висхідного руху.

Згідно з повідомленням, водночас невизначеність ситуації на валютному ринку і стабілізація цін на свинину в ЄС будуть стримуючими факторами для активізації імпорту.

Як повідомляли Українськi Новини, український виробник почав експортувати курячий жир у 4 країни.

Крім того, ціни на тепличні помідори різко зросли.