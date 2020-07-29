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29 липня 2020, середа, 13:00 11
Політика 2020-07-29T14:15:02+03:00
Українські Новини
Український виробник експортує курячий жир у 4 країни

Український виробник експортує курячий жир у 4 країни

Кира Молчанова
МХП, Миронівский хлібопродукт, Експорт, курячий жир
Півень. Фото: pixabay
Півень. Фото: pixabay

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) почала експортувати з початку 2020 року курячий жир у 4 країни.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба МХП.

Перша контейнерна партія жиру в Перу становила 60 тонн і через 50 днів прибуде в порт призначення.

"Також в цьому році були налагоджені поставки до Литви, Нідерландів та Швеції", — сказала вона.

Наголошується, що одним з основних напрямків роботи агродепартаменту МХП на 2020 рік є розширення географії експорту продуктів переробки.

Крім того, МХП вже довгий час експортує курячий жир в Польщу і продає його на внутрішньому ринку України.

Як повідомляли Українські Новини, МХП почала експорт курячого жиру в Перу.

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 4 по 7 травня підвищилися на 0,3%, або на 0,02 долара до 6 доларів, продовживши зростання 3-й тиждень поспіль.

У січні-червні 2020 року МХП скоротила реалізацію курячого м'яса на 5%, або на 16,9 тис. тонн до 328,39 тис. тонн порівняно з 1-м півріччям 2019 року.

МХП планує збільшити експорт продукції на 10% до 390 тис. тонн у 2020 році порівняно з минулим роком.

"Миронівський хлібопродукт" - вертикально інтегрований комплекс підприємств з виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи понад 360 тис. га земель, виробляє куряче м'ясо під назвою "Наша ряба".

Засновником компанії є Юрій Косюк.

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