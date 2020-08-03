Turkish Airlines відновив польоти з 2 серпня з Харкова

Авіакомпанія Turkish Airlines відновила авіарейси з Харкова до Стамбула з 2 серпня, тоді як тури до Туреччини доступні з 1 липня

Про це сказано в повідомленні міжнародного аеропорту "Харків", передають Українські Новини.

"2 серпня турецька авіакомпанія Turkish Airlines після карантинного перерви відновила регулярні перельоти" Харків — Стамбул ", — сказано в ньому.

Авіакомпанія виконує рейси у цьоому напрямку по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Вартість квитків в обидві сторони стартує від 3 899 гривень з багажем.

Зазначається, що розклад рейсів авіакомпанія склала так, щоб запропонувати пасажирам зручні стикування з перельотами в Даламан, Анталію, Бодрум, Ізмір і Аланію — час між рейсами складає від 1 години 40 хвилин до 4,5 годин.

Крім зазначеного рейсу, від Turkish Airlines з аеропорту "Харків" доступні чартерні перельоти в Анталію, Бодрум і Даламан, а також рейси в Стамбул від іншого перевізника — Pegasus Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина запровадила масковий режим у всіх громадських місцях.

Туреччина почала приймати українських туристів без проходження самоізоляції і тестування на коронавірус з 1 липня.