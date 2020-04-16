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16 апреля 2020, четверг, 07:00 248
Общество 2020-04-16T07:00:02+03:00
Українські Новини
Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц

Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц

Елизавета Кесельман
Тендер, Минсоцполитики, Пакет малыша
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Государственное учреждение "Профессиональные закупки" в интересах Министерства социальной политики объявило тендер на закупку 247 947 штук "пакетов малыша", единоразовой помощи роженицам, с ожидаемой стоимостью 1,233 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с 15 участниками будет подписан рамочный договор о поставках на 7 месяцев. Срок поставки товара - до конца текущего года. Конечный срок подачи тендерных предложений - 14 мая. Аукцион назначен на 19 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

В 2020 году "пакет малыша" будет стоить больше 5 тысяч гривен.

В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных детей.

Также сообщалось о том, что украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту завышения цены набора и низкое качество товаров для детей, входящих в наборы младенцев "пакет малыша", что могло нанести материальный ущерб государству.

"Пакеты малыша" начали выдавать с 1 сентября 2018 года.

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