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09 липня 2020, четвер, 14:25 11
Суспільство 2020-07-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
Мінсоцполітики хоче компенсувати "пакунок малюка" немовлятам, які народилися в 2020 і не отримали його

Мінсоцполітики хоче компенсувати "пакунок малюка" немовлятам, які народилися в 2020 і не отримали його

Анна Рудык
пакунок малюка, Мінсоцполітики України, Допомога дітям, малюки
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

За "пакет малюка" для дітей, які  народилися в 2020 році і не отримали його, Міністерство соціальної політики ініціює виплату грошової компенсації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

3 березня 2020 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів №172 "Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразової натуральної допомогою "пакунок малюка".

Відповідно до цієї постанови, в 2020 році закупівля одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією - державна установа "Професійні закупівлі".

Проте в кінці червня 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі Антимонопольним комітетом прийнято рішення скасувати процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, що народилась в 2020 році, "пакетом малюка" розробило проєкт рішення, яким передбачається запровадити виплату одноразової грошової компенсації вартості натуральної допомоги "пакунок малюка" на дітей, які народилися в 2020 році, і не були забезпечені цією допомогою.

Як повідомляли Українські Новини,  українки, які народили дитину за кордоном, теж мали отримувати "пакунок малюка".

У 2019 Генеральна прокуратура почала розслідувати кримінальне провадження за фактом завищення ціни набору і низьку якість товарів для дітей, що входять у набори немовлят "пакунок малюка", що могло завдати матеріальної шкоди державі.

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