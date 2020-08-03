Антициклон Claws змінить погоду: синоптикиня дала прогноз на початок тижня

За прогнозом погоди на 3 серпня на території України буде сухою і сонячною завдяки антициклону Claws, який прийде в країну.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Вдень якісь блохи-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональную картинку в центрі і на півночі України, але навряд чи у них щось істотне вийде", - повідомила метеорологиня.

На Україну насувається антициклон, який принесе комфортну погоду - синоптик. Карта: Наталка Діденко в Фейсбук

За її словами, температура повітря завтра вдень буде коливатися в межах +22...+28 градусів. У Києві в понеділок буде сухо, термометр покаже від +24 до +26 градусів.

"Завтра - день елегантною погоди, не холодно, не спекотно, можна гуляти на вулиці після роботи довго", - запевняє Діденко.

Також вона зазначила, що з вівторка, 4 серпня, температура повітря почне відчутно зростати.

"Вже з 4 серпня і до кінця тижня в більшості областей очікується +26...+31 градус, тільки 5 серпня дещо похолодає в західній частині України", - додала синоптик.

Раніше Українські Новини повідомляли, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.