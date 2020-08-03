підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Антициклон Claws змінить погоду: синоптикиня дала прогноз на початок тижня
03 серпня 2020, понеділок, 06:00 8 Карта
Життя 2020-08-03T11:30:04+03:00
Українські Новини
Антициклон Claws змінить погоду: синоптикиня дала прогноз на початок тижня

Антициклон Claws змінить погоду: синоптикиня дала прогноз на початок тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Наталка Діденко
Прогноз погоди в Україні 3 серпня. Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні 3 серпня. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на 3 серпня на території України буде сухою і сонячною завдяки антициклону Claws, який прийде в країну.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Вдень якісь блохи-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональную картинку в центрі і на півночі України, але навряд чи у них щось істотне вийде", - повідомила метеорологиня.

На Україну насувається антициклон, який принесе комфортну погоду - синоптик. Карта: Наталка Діденко в ФейсбукНа Україну насувається антициклон, який принесе комфортну погоду - синоптик. Карта: Наталка Діденко в Фейсбук

За її словами, температура повітря завтра вдень буде коливатися в межах +22...+28 градусів. У Києві в понеділок буде сухо, термометр покаже від +24 до +26 градусів.

автра - день елегантною погоди, не холодно, не спекотно, можна гуляти на вулиці після роботи довго", - запевняє Діденко.

Також вона зазначила, що з вівторка, 4 серпня, температура повітря почне відчутно зростати.

"Вже з 4 серпня і до кінця тижня в більшості областей очікується +26...+31 градус, тільки 5 серпня дещо похолодає в західній частині України", - додала синоптик.

Раніше Українські Новини повідомляли, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди Наталка Діденко

В Україні набрав чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів
Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві
Новини
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
В Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19 11:17
На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль 11:00
Російський рубль подорожчав на початку тижня 10:49
більше новин
Акции протеста в Нидерландах
У Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірусу 10:26
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення 15:17
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщині: МОЗ оприлюднив летальність від COVID-19 14:44
більше новин
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok