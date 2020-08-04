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04 серпня 2020, вівторок, 05:45 7
Фінанси 2020-08-04T06:30:03+03:00
Українські Новини
У липні курс продажу готівкового долара зріс

У липні курс продажу готівкового долара зріс

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс в обмінниках, Курс долара в обмінниках
Курс валют в обмінниках у липні
Курс валют в обмінниках у липні

У липні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків після двомісячного зниження підвищився на 99,93 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 97,26 коп. до 27,5208 UAH/USD, тоді як долар в обмінниках подорожчав на початку тижня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 263,53 коп. до 32,2079 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 283,27 коп. до 32,8725 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 31 липня 27,5208 27,7802 32,2079 32,8725 3,3600 3,8800
Середній курс на 1 липня 26,5482 26,7809 29,5726 30,0398 3,3300 3,8800
Порівняно з 1 липня 0,9726 0,9993 2,6353 2,8327 0,0300 0,0000

У червні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 19,17 коп. до 26,7953 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,28 коп. до 26,5591 UAH/USD другий місяць поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Крім того, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара.

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