У липні курс продажу готівкового долара зріс

Курс валют в обмінниках у липні

Курс валют в обмінниках у липні

У липні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків після двомісячного зниження підвищився на 99,93 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 97,26 коп. до 27,5208 UAH/USD, тоді як долар в обмінниках подорожчав на початку тижня .

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 263,53 коп. до 32,2079 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 283,27 коп. до 32,8725 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 31 липня 27,5208 27,7802 32,2079 32,8725 3,3600 3,8800 Середній курс на 1 липня 26,5482 26,7809 29,5726 30,0398 3,3300 3,8800 Порівняно з 1 липня 0,9726 0,9993 2,6353 2,8327 0,0300 0,0000

У червні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 19,17 коп. до 26,7953 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,28 коп. до 26,5591 UAH/USD другий місяць поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Крім того, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара.