Експерти назвали три корисні продукти, які замінять цукор

Ні для кого не секрет, що надмірне вживання рафінованого цукру згубно позначається на здоров'ї людини: порушується обмін речовин, псуються зуби, слабшає імунітет. Але навіть страх ожиріння не дозволяє ласунам відмовитися від шкідливого продукту. Що ж робити? Чим замінити цукор? На допомогу приходять солодкі натуральні продукти: мед, сухофрукти і диня.

Про це повідомляє прес-служба "Інтера".

"Ці солодощі мають такий самий смак, як і цукор, але значно корисніші для здоров'я, – каже лікар-ендокринолог Олена Михайленко. – Мед, наприклад, містить в собі чи не всі корисні речовини таблиці Менделєєва, а також вітаміни і мінерали. Він є сильним природним імуностимулятором, знижує запальні процеси, має антимікробні та поживні властивості — білки, жири, вуглеводи, ферменти у складі меду повністю засвоюються організмом. Сухофрукти, своєю чергою, багаті калієм, кальцієм, натрієм, залізом, магнієм і фосфором. Вони містять клітковину, органічні кислоти. Саме тому вживання сушених плодів допомагає нормалізувати роботу кишечника і вивести токсини з організму. А соковита, солодка і дієтична диня — легендарний продукт для схуднення. У ній міститься всього 33 ккал на 100 г і тільки 8 г чистого цукру. Замініть цукор у своєму раціоні на ці продукти і будьте здорові!"

Який з перерахованих продуктів самий поживний і корисний? На що звертати увагу при їх виборі? Як правильно зберігати і що можна приготувати з натуральних замінників цукру, дивіться завтра, 14 липня, о 10:00 ток-шоу "Корисна програма" на телеканалі "Інтер". Зіркові гості випуску – співачка СолоХа, телеведучі Світлана Вольнова та В'ячеслав Соломка.

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