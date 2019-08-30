"Корисна програма": На "Інтері" – прем'єра ток-шоу про якість життя

У вівторок, 3 вересня, о 10:00 на "Інтері" стартує нове ток-шоу про якість життя – "Корисна програма/Корисна програма". Ведучий Олександр Лук'яненко та експерти проекту допоможуть телеглядачам розібратися в якості продуктів, заощадити гроші і навіть зберегти здоров'я.

Кожен випуск "корисної програми" буде присвячений тонкощам вибору і правильного використання певних товарів в трьох цінових сегментах-економ, стандарт і преміум. Ведучий і експерти будуть розбиратися, які з них дійсно відповідають своїй ціні, а які – всього лише маркетингові приманки.

"Корисна програма" – це ток-шоу про мистецтво жити смачно і при цьому економно, – каже Олександр Лук'яненко. – На сьогоднішній день в Україні немає подібних телевізійних проектів. Ні в якій іншій передачі не розглядається один і той же товар в різних цінових сегментах. Всі говорять про продовольство загалом, а ми дивимося і на етикетку, і на цінник. Так що "Корисна програма" – це не тільки про вибір якісних продуктів, але й про економію сімейного бюджету".

Героями ток-шоу стануть люди, які хочуть навчитися орієнтуватися в різноманітті товарів. В цьому їм допоможуть експерти: лікарі, дієтологи, технологи, косметологи, фахівці з визначення якості продуктів. Своїми порадами і історіями також будуть ділитися імениті гості: зірки шоу-бізнесу, кіно, телебачення та спорту. Передбачена в студії ток-шоу і таємна кімната для тих продавців і виробників, хто погодився розповісти правду про схеми обману покупців при умові, що особа буде приховано.

Про реальні проблеми сфери послуг в Україні розповість автор сюжетів "Корисної програми" Віра Борсук, яка вже п'ять років веде постійну рубрику "Якість життя" у програмі "Ранок з Інтером". Разом з представниками громадських організацій – Союзу споживачів України та Асоціації захисту прав споживачів – вона відправиться в перевірочні рейди по супермаркетах, ринків і елітних магазинах.

"Найпоширеніші порушення прав споживачів – неправильні умови зберігання і продаж товарів, у яких закінчився термін придатності, що становить небезпеку для здоров'я, – вважає Віра Борсук. – В сюжетах ми не тільки покажемо недоліки, з якими стикаються українські покупці. Разом зі знімальною групою будемо повертатися в магазини і супермаркети до тих пір, поки повністю порушення не будуть виправлені".

У кожному випуску "корисної програми" на глядачів чекають яскраві наукові досліди та експерименти, з якими познайомить експерт-науковець Дмитро Лук'янов. Як окріп впливає на корисні властивості меду і на роботу шлунка? Чому кавун може викликати ожиріння? Що станеться, якщо є диню натщесерце? У студії проекту експерт наочно покаже, як впливають на наш організм ті чи інші продукти. А провідні рубрики "Кухонні поради" Марина і Дмитро Чистякови поділяться з глядачами практичними рекомендаціями, як спростити життя і заощадити час на кухні.

"Корисна програма " - це проект про якість нашого життя, про культуру споживання незалежно від купівельної спроможності людини, – розповідає Антон Нікітін, головний редактор телеканалу "Інтер". – Ми допомагаємо людям формувати свою побутову культуру, бо вона лежить в основі будь-якої діяльності людини, визначає його свідомість і настрій. Ця програма про те, як навчитися жити краще, комфортніше і правильніше для свого здоров'я. Про те, як стати більш впевненим у світі, де існує багато обману, де ми щодня стикаємося з неякісними товарами і послугами, де деякі продавці хочуть заробити за всяку ціну, не беручи до уваги, що можуть комусь нашкодити. Тому ми зібрали професійну команду, яка допоможе людям порадами в різних життєвих ситуаціях: як вибирати продукти, що краще купувати і в кінцевому підсумку – на що витрачати своє життя".

У перших випусках програми пошук відповідей на питання: з чого насправді випікається хліб, який їдять українці? Як зрозуміти, що м'ясо, яке ви купуєте, свіже і якісне? І невже популярна фруктова дієта – всього лише міф?

Дивіться "Корисну програму" на телеканалі "Інтер" з вівторка по п'ятницю о 10:00.

Промо-анонс – https://youtu.be/c5qSWj1738s