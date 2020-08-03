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03 серпня 2020, понеділок, 20:11 9
ЗМІ 2020-08-03T22:15:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ засуджує прихід СБУ і поліції на переговори до терориста під виглядом журналістів

НСЖУ засуджує прихід СБУ і поліції на переговори до терориста під виглядом журналістів

Валерия Драгомирова
СБУ, НСЖУ, Терористи, Поліція, захоплення банку
Захоплення терориста. Фото: СБУ
Захоплення терориста. Фото: СБУ

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує прихід Служби безпеки (СБУ) і поліції під виглядом журналістів національного ЗМІ на переговори до терориста.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Те, що сьогодні разом зі знімальними групами двох національних телеканалів "ЗІК" (журналіст Андрій Лащ) і "1 + 1" (журналіст - Олександр Загородний) до "київського терориста" привели підставних журналістів з поліції діалогу і СБУ — це не спецоперація. А дискредитація журналістської професії і ризик, що при майбутніх інцидентах зловмисники можуть свідомо цілити у працівників ЗМІ. Також неприйнятним є те, що, з слів журналістів-очевидців, для прикриття спецоперації роздавали бейджики (посвідчення) відомого національного ЗМІ" , — сказано в ньому.

Зазначається, що прикриватися журналістами під час спецоперації — це великий ризик для працівників ЗМІ на майбутнє.

З слів Томіленко, єдиний захист журналістів — це репутація професії, репутація беззбройного збирача інформації.

НСЖУ зазначає факт підриву довіри до журналістів, які працюють на місці гарячих подій.

Крім того, НСЖУ вітає героїзм журналістів Андрія Лаща і Олександра Загороднього і операторів Олега Борщевського і Івана Головача, а також інших журналістів, які працювали в той день.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт" через загрозу вибуху в БЦ "Леонардо" в Києві.

Крім того, у "київського терориста" Карімова з дитинства діагностоз "олігофренія". 

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