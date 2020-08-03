ВАКС відмовив НАБУ і САП у обранні голові ДСА Холоднюку застави в 1 млн гривень

Вищий антикорупціний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в обранні запобіжного заходу для голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка в вигляді застави в 1 млн гривень, натомість застосував запобіжний захід в вигляді особистого зобов’язання.

Рішення суду оголосив слідчий суддя Тимур Хамзін, передають Українські Новини.

ВАКС не підтримав і інші процесуальні вимоги САП.

Сам Зеновій Холоднюк перед оголошенням рішення суду підкреслив, що усі висунуті проти нього обвинувачення не мають під собою жодних підстав і він доводитиме це у законний спосіб.

"Я буду себе захищати до тих пір, поки не доведу свою невинуватість", - наголосив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Холоднюк заявив, що йому не вручали ніяких підозр і прокоментував дії представників Національного антикорупційного бюро в приміщеннях ДСА в п'ятницю, 17 липня.

Холоднюк вважає, що повноцінне впровадження складових Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС) дозволить органам влади щорічно економити понад 1 млрд гривень і поліпшить доступ громадян до правосуддя.

Холоднюк заявляє, що через недостатнє фінансування судової гілки влади в Україні поставлено під загрозу конституційне право громадян на надання доступу до правосуддя.