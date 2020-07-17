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  • Впровадження електронного судочинства дозволить державі економити більше 1 млрд гривень щороку, - Зеновій Холоднюк
17 липня 2020, пʼятниця, 15:50 18
Судова влада 2020-07-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Впровадження електронного судочинства дозволить державі економити більше 1 млрд гривень щороку, - Зеновій Холо

Впровадження електронного судочинства дозволить державі економити більше 1 млрд гривень щороку, - Зеновій Холоднюк

Николай Савенко
Державний бюджет, економія, Зеновій Холоднюк, ЄСІТС, Електронний суд
Зеновій Холоднюк. Фото: прес-служба ДСА
Зеновій Холоднюк. Фото: прес-служба ДСА

Повноцінне впровадження складових Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) дозволить органам влади щороку економити більше 1 млрд гривень і покращить доступ громадян до правосуддя.

Про це сказав голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк в інтерв’ю Українським Новинам.

За його словами, у 2017-2019 роках ДСА виконала величезний обсяг робіт для запуску електронних сервісів в системі судочинства.

Вже профінансовано більше 500 млн гривень з мінімально необхідних 1,5 млрд гривень для запуску ЄСІТС.

Він зазначив, що суди на 93% забезпечені комп’ютерною технікою, побудовано та забезпечено обладнанням основний та резервний дата центри, включаючи сховища даних обсягом більше 3,5 пентабайтів, в дата центрі зберігається близько 90 млн копій судових рішень. Усі системи повністю захищенні від зовнішніх атак.

За словами Холоднюка, вже впроваджені в дослідну експлуатацію більшість підсистем ЄСІТС: «Електронний кабінет», «Електронний суд», відеоконференцзв'язок, Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади, Автоматизована система документообігу суду, Єдиний державний реєстр судових рішень, система авторозподілу судових справ.

"Таких масштабних проектів як ЄСІТС у світі немає… ЄСІТС - це унікальна українська розробка з використанням тих наробок та програмних продуктів, які вже впроваджені в інших країнах світу", - підкреслив Холоднюк.

Голова ДСА додав, що такі сервіси, як відеозв’язок і електроні судові повістки вже активно використовуються в судовій системі і продемонстрували свою зручність та ефективність, зокрема, під час карантину. Завдяки використанню цих сервісів вдалося забезпечити безперервність надання громадянам доступу до правосуддя.

"Також планується запровадити офіційну електронну пошту, як обов’язковий атрибут юридичної особи. Це дозволить зекономити на поштовій кореспонденції судів понад 200 млн гривень, а по всіх державних органах більше 1 млрд гривень бюджетних коштів щороку", - зазначив він.

ДСА розроблені зміни допроцесуальних кодексів, щобзабезпечити поетапне впровадження ЄСІТС і ввести електроні сервіси в правове поле.

"Для громадян це означає, що без затримок відбудеться повноцінний запуск Електронного суду, на який всі чекають. Сторони зможуть перейти до повного електронного спілкування з судом – від подачі позовів та клопотань до участі в засіданнях дистанційно. Ці інструменти вже функціонують і потребують лише нормативного врегулювання", - сказав Холоднюк.

Він додав, що впровадження електронних сервісів в судовій системі – рушійна сила для переходу до електронного документообігу не лише державних органів, а й бізнес структур.

Як повідомляли Українські Новини, Холоднюк заявляє, що українські суди на 39% не забезпечені приміщеннями та площами, передбаченими державними будівельними нормами.

Холоднюк заявляє, що через недостатнє фінансування судової гілки влади в Україні поставлено під загрозу конституційне право громадян на доступ до правосуддя.

Державна судова адміністрація заявляє про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозаписи і відеофіксації.

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