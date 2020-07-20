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20 липня 2020, понеділок, 15:50 20
Судова влада 2020-07-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
Дії НАБУ в ДСА України: Холоднюк заявляє, що підозру йому ніхто не вручав

Дії НАБУ в ДСА України: Холоднюк заявляє, що підозру йому ніхто не вручав

Николай Савенко
НАБУ, підозра, Обшуки, Зеновій Холоднюк, ДСА, Спростування
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА

Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк заявляє, що йому не вручали ніяких підозр і прокоментував дії представників Національного антикорупційного бюро в приміщеннях ДСА в п'ятницю, 17 липня.

Про це йдеться в заяві Холоднюка, яка розміщена на офіційному сайті Державної судової адміністрації України, передають Українські Новини.

Голова ДСА повідомив, що на момент візиту правоохоронців, він перебував у відпустці, про слідчі дії у своєму робочому кабінеті дізнався зі ЗМІ і від колег.

"Офіційно заявляю: станом на сьогодні, 20 липня, ніякої підозри ніхто мені не вручав і я не знаю, про що йдеться взагалі. У зв'язку з незрозумілими для мене подіями, сьогодні достроково перериваю відпустку для з'ясування суті і причин виникнення дезінформації щодо мене, яка була поширена у ЗМІ", - підкреслив він.

Холоднюк зазначив, що ніколи не здійснював неправомірних дій, працював і продовжує працювати виключно в рамках законодавства України.

"У разі появи офіційних звинувачень щодо мене готовий доводити свою правову позицію та повну невинуватість у встановленому законом порядку. Також звертаюся до представників ЗМІ з проханням перевіряти у першоджерел інформацію і не поширювати чутки, вводячи в оману суспільство", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформації про те, що представники НАБУ 17 липня проводили слідчі дії в приміщенні ДСА.

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