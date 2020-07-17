Ситуація з фінансуванням судової влади критична, - Холоднюк

Через недостатнє фінансування судової гілки влади в Україні поставлене під загрозу конституційне право громадян на надання доступу до правосуддя.

Про це сказав голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк в інтерв’ю Українським Новинам.

За його солвами, у державному бюджеті на 2020 рік на забезпечення функціонування судової було передбачено 14,6 млрд гривень, що на 1 млрд гривень менше, ніж було використано у 2019 році.

Через це сформувався значний дефіцит видатків на забезпечення роботи судів. Не було враховано підвищення посадових окладів суддів, через що довелося жертвувати фондом заробітної плати працівників апаратів судів, видатками для матеріально-технічного забезпечення судів, видатками розвитку.

"У 2019 році середньомісячна зарплата працівника апарату суду складала 18 400 гривень, на сьогодні вона зменшилась фактично у 2 рази. Це викликало об’єктивні колективні скарги працівників у всі державні органи", - розповів Холоднюк.

Тому зараз є побоювання до відтоку кадрів з судової системи.

І хоча під час внесення змін до держбюджету навесні на 1 млрд 77 млн гривень збільшили видатки на фонд зарплати, загальну проблему це не вирішило.

ДСА сподівається, що восени у бюджет внесуть додаткові зміни і забезпечать необхідне фінансування. Холоднюк підкреслив, що ця проблема є критичною з точки зору дотримання конституційного обов’язку держави надати громадянам доступ до правосуддя.

"Якщо цього не відбудеться, то суди не з власної волі будуть вимушені призупиняти відправлення правосуддя, бо не буде за рахунок чого забезпечувати відправлення правосуддя для громадян та інших учасників судового процесу", - зазначив голова ДСА.

Також не були передбачені кошти на впровадження в судах заходів для боротьби з коронавірусом.

Протягом березня-квітня поточного року ДСА двічі зверталася до прем’єр-міністра щодо виділення близько 200 млн гривень з резервного фонду Кабміну та зі Стабілізаційного фонду держбюджету на ці потреби але Уряд так і не надав ці кошти.

Попри це, ДСА, апеляційні та місцеві суди вжили усіх необхідних заходів для мінімізації ризиків.

Почали активно використовуватися електроні сервіси для дистанційного проведення засідань і сповіщення громадян: відеоконференцзв’язок і електронні повістки.

Допомогу в запобіганні розповсюдженню коронавірусу також надали міжнародні партнери.

У зв’язку з цим Холоднюк вважає необ’єктивними скарги у Вищу раду правосуддя щодо бездіяльності керівництва ДСА в питаннях фінансування судової гілки влади.

Також він підкреслив, що ДСА готова і до перевірок Державної аудиторської служби та Рахункової палати.

"Ми готові до будь-яких перевірок. Хочу зазначити, що наприкінці 2019 року і на початку 2020 року Державна аудиторська служба та Рахункова палата вже проводили аудит. З висновками можна ознайомитись, звіти та рішення є в публічному доступі. Жодних проблем з цільовим використанням коштів не було, немає і не може бути", - зазначив голова ДСА.

Він додав, що держава зобов’язана забезпечити необхідним фінансуванням незалежну судову гілку влади. Цього просто треба дотримуватись. Що ж стосується реформ – то всі вони мають початок, але не мають кінця.

Холоднюк підкреслив, що високопосадовцям варто припинити робити гучні заяви на адресу судової влади, забезпечити суди достатнім фінансовим ресурсом і дати суддям можливість спокійно відправляти правосуддя. Тоді люди відчують реальний позитивний результат.

Як повідомляли Українські Новини, Холоднюк прогнозував запуск електронного суду у червні.

Державна судова адміністрація заявила про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозаписи і відеофіксації.

ДСА відремонтує і обладнає приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020 року.