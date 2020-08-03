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  • В Києві на Оболоні знайшли підозрілу рожеву валізу. Поліція перекрила вулицю
03 серпня 2020, понеділок, 19:06 7
Події 2020-08-03T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Києві на Оболоні знайшли підозрілу рожеву валізу. Поліція перекрила вулицю

В Києві на Оболоні знайшли підозрілу рожеву валізу. Поліція перекрила вулицю

Кира Молчанова
Оболонь, Київ, Терористична загроза, підозрілий предмет

Поки в центрі Києва знешкоджували терориста, який засів у відділенні банку, на столичній Оболоні місцеві жителі помітили залишену біля дерева рожеву валізу і викликали поліцію.

Про це повідомляє в Facebook Київ Оперативний.

Так, підозрілий предмет знайшли на вулиці Маршала Тимошенка, 7. Прибувши на місце поліцейські перелили рух і почали перевіряти, чи є всередині вибухівка.

"На Маршала Тимошенка, 7 хтось забув підозрілу валізу. Нею вже зацікавилася поліція і перекрила рух. Чекають вибухотехніків", — сказано в повідомленні.

Очевидці зняли на відео, що відбувається на місці виявлення валізки.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і  п'ять разів вибухового пристрою не знаходили .

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді  встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, тоді як раніше планували ввести покарання до 8 років в'язниці за неправдиве повідомлення про вибух, підпал або пошкодження будівлі критичної інфраструктури.

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