В Києві на Оболоні знайшли підозрілу рожеву валізу. Поліція перекрила вулицю

Про це повідомляє в Facebook Київ Оперативний.

Так, підозрілий предмет знайшли на вулиці Маршала Тимошенка, 7. Прибувши на місце поліцейські перелили рух і почали перевіряти, чи є всередині вибухівка.

"На Маршала Тимошенка, 7 хтось забув підозрілу валізу. Нею вже зацікавилася поліція і перекрила рух. Чекають вибухотехніків", — сказано в повідомленні.

Очевидці зняли на відео, що відбувається на місці виявлення валізки.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили .

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, тоді як раніше планували ввести покарання до 8 років в'язниці за неправдиве повідомлення про вибух, підпал або пошкодження будівлі критичної інфраструктури.